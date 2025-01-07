الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

موعد محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

حددت  نيابة عين شمس 18 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بـ التنقيب عن الآثار بعقار في منطقة عين شمس.

ضبط عصابة التنقيب عن الآثار
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط 3 أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار بداخلها سلك إنارة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.
وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات.

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نيابة عين شمس منطقة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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