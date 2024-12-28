السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

التحفظ على أدوات التنقيب عن الآثار داخل عقار بالواحات البحرية

أدوات التنقيب عن
أدوات التنقيب عن الآثار

 تحفظت قوات إدارة شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة وقوات البحث الجنائي على الأدوات المستخدمة في الحفر  داخل العقار  الذي شهد مصرع عاملين منذ أيام، خلال التنقيب عن الآثار في الواحات البحرية.

وتتكون هذه الأدوات من أسطوانة أكسجين، ومواتير لشفط المياه.

 

وكان قد رد بلاغ لـ مديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخصين داخل عقار في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما داخل حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار، داخل عقار يقيم فيه أحدهما.

 

وتم تحديد هويتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على مالك المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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ادارة شرطة السياحة والأثار اسطوانه اكسجين الواحات البحرية مديرية أمن الجيزة

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