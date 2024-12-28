التصريح بدفن جثماني عاملين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بالواحات البحرية

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثتي عاملين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في الواحات البحرية، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



حيث ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخصين داخل عقار في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، داخل عقار يقيم فيه أحدهما.



جرى تحديد هوية المتوفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على مالك المنزل، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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