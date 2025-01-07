الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

لقائدي المركبات، معنى الخطوط على سطح الطريق وما الهدف من الإشارات اليدوية

الاشارات اليدوية
الاشارات اليدوية والمخالفات المرورية

ترصد فيتو لقرائها، الخطوط الموضحة على سطح الطريق، والتي تضعها إدارة المرور لتنظيم حركة المركبات، وإشارات رجل المرور اليدوية، والتي تعتمد على حركة اليدين للتحكم في المرور طبقا لنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

كما ترصد فيتو العقوبات الموقعة علي مرتكبي مخالفات  نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق، حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق..

 

ماذا تعني الخطوط الموضحة على سطح الطريق؟
 

 خط الوقوف

 ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها استجابة لعلامة «قف» أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور في التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات.

 

خطوط عبور المشاة

تحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهى على نوعين:

 

- خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية.

- خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها.

خطوط أخرى

 كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها علامات المرور الدولية.

 

ماذا تعني الإرشادات اليدوية

 

- مد الذراع الأيسر إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام، وتدل هذه الحركة على إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكتف.

 - مد الذراع الأيمن أفقي وعلى مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام، وتدل على إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف

 - مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين، وتدل على إيقاف حركة المرور من إتجاه يتقاطع مع إشاراة مد الذراعين أو الذراع.

 - تحريك الذراع الأيمن والأيسر بحركة نصف دائرية، وتدل على السماح بمرور المركيات في إتجاه دوران الذراع في حركتين لأعلى وأسفل.
 - تحريك النور الأحمر بحركة ترددية، وتدل على إيقاف المركبات الموجه لها النور.

 

عقوبات ومخالفات المرورية للمخالفين للقواعد المرورية

 

- يعاقب المخالف لااتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور بـ خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

-يعاقب المخالف  بالرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر، يتم خصمها من السائق حال ارتكاب المخالفة مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
 

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فيتو إدارة المرور المرور اليدوية نقطة مرورية

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