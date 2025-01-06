استنفار أمني لتأمين احتفالات الأقباط بـ 150 كنيسة في الجيزة

تشهد جميع اقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الجيزة استنفارا أمنيا لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد الذي يقام في 150 كنيسة.

وذلك من خلال خطة أمنية تستهدف، تأمين المواطنين خلال صلوات القداس امتدادًا بالاحتفال بالعيد غدًا الثلاثاء، في كافة المتنزهات والحدائق وكورنيش النيل والسينمات والمولات.

شملت الخطة الأمنية..

- تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها

-غلق الشوارع المؤدية إلى تلك الأماكن، مع إجراء تحويلات بديلة في الشوارع الجانبية لمواجهة الأزمات المرورية المتوقع حدوثها بعد تلك التحويلات.

-تعزيز الخدمات الأمنية فى محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة



-تعزيز الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية

والتي تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموة بأبوالنمرس وكنيسة العمرانية وإمبابة وتعد كنيسة العذراء بالوراق هى أكبر الكنائس التى تشهد حضورًا مكثفًا، فيما تعد المطرانية هى أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية.

- نشر ضباط وأفراد المرور فى الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة

-إ ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظيًا.



- وضع حواجز حديدية أمام الكنائس وحرم آمن لزيادة التأمين على مسافة 100 متر حول الكنيسة

- انتشار الشرطة النسائية أمام مداخل الكنائس وتفتيش السيدات اللاتي يشتبه فيهن لزيادة عملية التأمين

- اجراء عمليات التمشيط لكل الكنائس، وتمشيطها من الداخل ومحيطها من الخارج

-تأمين الكنائس والطرق المؤدية إليها

-تشديد الحراسة عليها





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