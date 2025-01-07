الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب مرضه، شاب عربي يتخلص من حياته داخل شقته بالجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدم شاب يحمل جنسية دولة عربية علي التخلص من حياته شنقًا داخل شقة سكنية دائرة قسم شرطة العمرانية التابع لمديرية أمن الجيزة.

وأشارت التحريات المبدئية ومناقشة أسرة المتوفى إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية بسبب مرضه بسرطان الفك، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب بالجيزة، إخطارًا من المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث العمرانية، يفيد فيه بأن شاب يحمل جنسية دولة عربية، لإنهاء حياته شنقًا بعد أن ربط حبل بجنش السقف داخل غرفته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لمرضه بسرطان الفك.

 وتحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

استنفار أمني لتأمين احتفالات الأقباط بـ 150 كنيسة في الجيزة

لونا المالكي تستأنف بمحكمة الأسرة لحصولها على الميراث

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دولة عربية دائرة قسم شرطة العمرانية لمديرية أمن الجيزة قطاع الغرب بالجيزة

مواد متعلقة

التحفظ على سائق أتوبيس تسبب في مصرع وإصابة 15 شخصا بالطريق الأوسطي بالجيزة

استنفار أمني لتأمين احتفالات الأقباط بـ 150 كنيسة في الجيزة

لونا المالكي تستأنف بمحكمة الأسرة لحصولها على الميراث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل شاب في القاهرة

تأييد حكم الإعدام شنقًا على قاتل والده في بورسعيد

أزمات لاعبي كرة القدم في 2024.. مشاجرة إمام عاشور وفرد أمن المول.. أحمد فتوح يدهس أمين شرطة.. ياسر المحمدي يتعدى على فتاة بقطر.. رجب عمران يتسبب في مصرع شخصين بحادث تصادم

تشييع جثمان الشهيد كريم ياسين بمسقط رأسه بالفيوم فى جنازة عسكرية

إغلاق 151 محلا مخالفا لترشيد استهلاك الكهرباء
ads

الأكثر قراءة

الفلوس وصلت، تعليم المنوفية تزف بشرى سارة لمعلمي الحصة (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وسموحة وآرسنال ضد نيوكاسل

بيبيع ويشتري في النادي، نجم الزمالك يطالب برحيل سيف الدين الجزيري

3 محافظات تشارك في السيطرة على انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة

اليوم، تعديل مواعيد قطارات الخط الثالث للمترو بسبب مباراة الأهلي

بعد موافقة صحة البرلمان، حبس الأطباء فى هذه الحالة بقانون المسؤولية الطبية

النيران وصلت إلى عنان السماء، اللقطات الأولى لانفجار خط مواسير الغاز بالخانكة (فيديو)

احتراق 4 تريلات ولودرين في انفجار خط مواسير غاز الخانكة (صور)

منوعات

المزيد

بالصدفة وبطريقة عفوية، قصة حسناء تونسية تحولت من راعية أغنام إلى نجمة تيك توك (صور)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

9 ملايين شخص يعانون من الضباب الدخاني السام في فيتنام

الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 6- 1- 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6- 1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كانت كل حياته وغاب عن حضور جنازتها.. مواقف محمود تريزيجيه مع والدته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية