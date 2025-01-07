بسبب مرضه، شاب عربي يتخلص من حياته داخل شقته بالجيزة

أقدم شاب يحمل جنسية دولة عربية علي التخلص من حياته شنقًا داخل شقة سكنية دائرة قسم شرطة العمرانية التابع لمديرية أمن الجيزة.

وأشارت التحريات المبدئية ومناقشة أسرة المتوفى إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية بسبب مرضه بسرطان الفك، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب بالجيزة، إخطارًا من المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث العمرانية، يفيد فيه بأن شاب يحمل جنسية دولة عربية، لإنهاء حياته شنقًا بعد أن ربط حبل بجنش السقف داخل غرفته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لمرضه بسرطان الفك.

وتحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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