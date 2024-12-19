الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

إخماد حريق بشقة سكنية في الطالبية والتحريات الأولية تكشف سبب اندلاعه

إخماد حريق شقة في
إخماد حريق شقة في الطالبية،فيتو

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، حريقا داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية، دون إصابات، وعاين فريق من المعمل الجنائي موقع الحادث للوقوف على ملابسات الحريق وأسباب وقوعه.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماسا كهربائيا وقع في ثلاجة أغذئية، ثم امتدت النيران إلى باقي محتويات الشقة.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطالبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

حريق بمنزل في الكوم الأحمر

وعلى جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق اشتعل في أحد منازل قرية  الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة أوسيم، دون إصابات.

وقام فريق المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه وتقدير قيمة الخسائر.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بعقار في منطقة الكوم الأحمر بأوسيم على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات نشوب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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قوات الحماية المدنية قسم شرطة الطالبية المعمل الجنائي بمديرية امن الجيزة
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