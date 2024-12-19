فريق بحث لضبط المتهم بالإساءة لـ نائبة محافظ الجيزة عبر الفيس بوك

تقدمت نائبة محافظ الجيزةببلاغ إلى مباحث الجيزة، تتهم فيه مجهولًا بالإساءة إليها وإلى سمعتها عبر موقع “فيسبوك”، من حساب يحمل اسم (أ. ج).

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع إدارة مباحث الانترنتللتوصل إلى المتهم وضبطه، بعد التأكد من الإساءة إلى نائبة المحافظ عبر صفحة على الفيس بوك.

وأكد الفريق البحث أنه بدأ في جمع التحريات والمعلومات حول الصفحة والقائم عليها للتوصل إلى هويته وضبطه ومثوله أمام النيابة العامة للتحقيق.

اعترافات المتهمين بقتل شاب وحرق جثمانه بأبو النمرس

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على 5 متهمين بقتل شاب وإحراق جثمانه، بدائرة مركز أبو النمرس.

وأمام جهات التحقيق أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابهم للجريمة، وإضرام النيران في جثمان المجني عليه بعد قتله.

وجاءت أقوالهم إنهم أقدموا على قتل المجني عليه، بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الخامسة، وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات، وتصوير مقطع فيديو لها تظهر فيه عارية.

وأضافوا أن المجني عليه قام تهديد المتهمة الخامسة لرفضها الاستمرار في تلك العلاقة الآثمة، فقام المجني عليه بإرسال المقطع المصور إلى أسرتها، وأجمع المتهمون على الخلاص منه، وأعدوا لذلك مخططًا محكمًا ووزعوا الأدوار فيما بينهم.

وأوضحوا أن المتهمة الأولى قامت باستدراج المجني عليه، وأوهمته بتمكينه من لقاء المتهمة الخامسة، وحين تخوف من الذهاب معها طمأنته بوجود شقيقتها في مكان الواقعة.

وتابعوا:"بعد الوصول إلى مكان الواقعة، قام المتهمان الثالث والرابع بتوثيق المجني عليه مستخدمين في ذلك حبلًا وقطعة قماشية، واصطحباه إلى مكان خالٍ من المارة للتخلص من جثمانه، وقام المتهم الثالث بذبح المجني عليه بسلاح أبيض، وقاموا بعد ذلك بسرقة السيارة المملوكة للمجني عليه، والمبلغ المالي والمنقولات التي بحوزته، وغادروا مسرح الواقعة، إلا أن المتهمين الثاني والثالث عادا مرة أخرى وأضرما النيران في جثمانه للتخلص من آثار جريمتهم.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة العامة، التي قررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.