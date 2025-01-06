استدعاء مجري التحريات في مصرع عروسين بسبب الشيشة بالشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة جثتي عروسين لقيا مصرعهما داخل شقتهما بمنطقة الشروق، نتيجة لتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من “منقل الفحم” الذي كان يستخدمه العروسان في تدخين الشيشة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على العروسين في حالة من التيبس بسبب مرور عدة أيام على وفاتهما داخل مسكنهما.

وأثناء الفحص، تبين أن الغاز المنبعث من الفحم المستخدم في إعداد الشيشة هو السبب الرئيسي وراء الحادث، حيث تسرب الغاز في المكان مغلق، ما أدى إلى اختناق العروسين وفقدان حياتهما.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت تحقيق في الواقعة.

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