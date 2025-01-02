الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

حجز المتهم بضرب زوجته حتى الموت في الجيزة

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحجز المتهم بقتل زوجته بدائرة قسم شرطة الدقي بعدما تعدى عليها بالضرب المبرح حتى أصبحت جثة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.

وقال المتهم إنه كان يقيم مع زوجته، وليلة الحادث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب المبرح حتى توفيت ولاذ بالفرار، بعدما اتصل بوالده وأخبره بارتكابه الجريمة.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة اللواء هانى شعراوي، تلقى إخطارًا من مدير قطاع الشمال العميد محمد ربيع، مفاده تلقي قسم شرطة الدقي بلاغ من الأهالى بوجود جثة لسيدة.

 

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة  سيدة 30 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات في العين والوجه ومختلف أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويبلغ من العمر 31 سنة، وأن الدافع وراء الجريمة الخلافات الزوجية، وتابعت التحريات أنه اتصل بوالده وأخبره بقتل زوجته ولكن الأب لم يبلغ عنه، وعلى الفور.

ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
 

 

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الخلافات الزوجية الجيزة العميد محمد ربيع المباحث الجنائي المباحث الجنائية بمديرية امن الجيزة

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