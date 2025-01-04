السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مزارع يصيب زوجته بطلق ناري عن طريق الخطأ في سوهاج

إسعاف
إسعاف

 أصيبت ربة منزل بطلق نارى بالصدر، وتم نقلها للمستشفى العام بطهطا لتلقى العلاج، حيث تبين أن إصابتها حدثت حال قيام زوجها بالعبث بسلاح ناري خرج منه طلق ناري عن طريق الخطأ.

 

تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده يفيد بإصابة سيدة بطلق نارى بالصدر وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

 

وبالانتقال والفحص تبين وصول ربة منزل إلى مستشفى طهطا العام مصابة " بطلق ناري بالصدر ومقيمة بمركز طهطا.

 

وبسؤال والدها  70 سنة مزارع، وزوجها 44 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد المذكورة بمنزلها وبرفقتها زوجها وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابتها المشار إليها.

 

ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد الثاني، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

بالأرقام، جهود الشرطة في مكافحة جرائم المخدرات والكهرباء والتهرب الضريبي خلال 24 ساعة

يوم قضائي ساخن.. المحكمة الدستورية العليا تفصل في 4 دعاوى مهمة.. والنظر في "فض رابعة" و"مقتل قهوجي مصر الجديدة" الأبرز بالجنائي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطهطا مركز شرطة طهطا مدير أمن سوهاج المباحث الجنائية

مواد متعلقة

بالأرقام، جهود الشرطة في مكافحة جرائم المخدرات والكهرباء والتهرب الضريبي خلال 24 ساعة

يوم قضائي ساخن.. المحكمة الدستورية العليا تفصل في 4 دعاوى مهمة.. والنظر في "فض رابعة" و"مقتل قهوجي مصر الجديدة" الأبرز بالجنائي

زوجة في أغرب دعوى خلع: مبيستحماش وجبتله ليفة وصابونة بعيد ميلاده بس مكانش عنده استعداد

إخماد حريق داخل شقة بعمارات الياسمين في المقطم

اكتشف علاقتي بصاحبه، المتهمة بذبح ابنها في الهرم تكشف تفاصيل صادمة عن الجريمة

القبض على سائق أتوبيس تسبب في مصرع وإصابة 17 شخصا بطريق إسكندرية الصحراوي

القبض على عاطل صور طفلا أثناء الاعتداء الجنسي عليه لابتزازه بالوراق

إخماد حريق شقة سكنية في إمبابة دون إصابات
ads

الأكثر قراءة

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

مصدر بالأهلي يكشف مستقبل كولر بعد الخسارة أمام بلوزداد

مفاجأة سارة في سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت 4 يناير 2025

قرار من كولر بشأن الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وزيرة ألمانية ترد على امتناع الشرع عن مصافحتها، وفاة والد فنانة شهيرة، تطورات ضم مرموش لمان سيتي، تحذير من انقلاب جوي

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

منوعات

المزيد

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسقوط حافلة من ارتفاع 150 مترا في بيرو (صور)

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير الفترة المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية