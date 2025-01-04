مزارع يصيب زوجته بطلق ناري عن طريق الخطأ في سوهاج

أصيبت ربة منزل بطلق نارى بالصدر، وتم نقلها للمستشفى العام بطهطا لتلقى العلاج، حيث تبين أن إصابتها حدثت حال قيام زوجها بالعبث بسلاح ناري خرج منه طلق ناري عن طريق الخطأ.

تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده يفيد بإصابة سيدة بطلق نارى بالصدر وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبالانتقال والفحص تبين وصول ربة منزل إلى مستشفى طهطا العام مصابة " بطلق ناري بالصدر ومقيمة بمركز طهطا.

وبسؤال والدها 70 سنة مزارع، وزوجها 44 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية أثناء تواجد المذكورة بمنزلها وبرفقتها زوجها وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابتها المشار إليها.

ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد الثاني، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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