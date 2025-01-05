تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل شاب في القاهرة

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في كشف ملابسات واقعة مقتل شخص على يد شخصين آخرين، بدائرة قسم شرطة روض الفرج من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الحادث، ومناقشة شهود العيان للوقوف على أسبابه.

وذلك تنفيذ لتكليف النيابة العامة التي المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات للوقوف على ملابسات واقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أهالي منطقة روض الفرج يفيد بنشوب مشاجرة بين ثلاثة شباب انتهت بمقتل أحدهم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص الأولى تبين أن المشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلاف حول أولوية تدخين "سيجارة" تحتوي على الحشيش، تطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك عنيف، أقدم خلاله المتهمان على طعن الضحية بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة روض الفرج من القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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