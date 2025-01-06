كأس السوبر الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم بهدف على ميلان في الشوط الأول

كأس السوبر الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان أمام إيه سي ميلان بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن في نهائي كأس السوبر الإيطالي، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.

هدف الإنتر سجله اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 45+1

مباراة إنتر ميلان أمام ميلان

وشهدت الدقيقة 15 تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء من لاعب ميلان تيجاني ريندرز ولكن مرت بجانب القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 29 ركلة حرة لصالح ميلان من المنتصف الهجومي من الجهة اليمني نفذها تيجاني ريندرز بكرة عرضية شتتها الدفاع بعيد عن مناطق الخطورة

ةفي الدقيقة 43 ركلة ركنية لصالح إنتر من الجهة اليسري نفذها فيدريكو ديماركو بتمريرة ومن ثم عرضية ذهبت بين أحضان مايك مينيان.

احتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل ضائع، شهدت أول أهداف المباراة لصالح إنتر ميلان سجله اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 45+1.

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـإنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه استعدادا للديربي أمام ميلان، ودفع سيموني بمهدي طارمي بدلا من ماركوس تورام الذي أصيب أمام أتالانتا، ليشارك الإيراني لاوتارو مارتينيز في خط الهجوم، بينما يجلس تورام وكوريا على مقاعد البدلاء.

تشكيل إنتر ميلان أمام ميلان

حراسة المرمى: سومير.



الدفاع: بيسيك - دي فري - باستوني.



الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهانوجلو - ميخيتريان - ديماركو.



الهجوم: لاوتارو - طارمي.



في المقابل، قرر سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، الاعتماد على أليكس خيمينيز في مركز الجناح الأيسر.

ميلان الإيطالي، فيتو

تشكيل ميلان أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: ماينان.



الدفاع: إيمرسون - توموري - ثياو - ثيو.



الوسط: فوفانا - موسى - ريندرز.



الهجوم: بوليسيتش - موراتا - خيمينيز.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي

من المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي بين الإنتر وميلان مساء اليوم الإثنين، الموافق 6 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وانطلقت مباراة إنتر ضد ميلان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة

ديربي الغضب، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان

وتنقل مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان ضد إنتر عبر شاشة SSC EXTRA 1 وأبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

ويعلق على المباراة فارس عوض من خلال قناة SSC EXTRA 1، وعامر عبد الله ومحمد الشامسي من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

ويسعى إنتر ميلان لمعادلة رقم يوفنتوس كأكثر الأندية تحقيقًا للقب السوبر الإيطالي بـ9 ألقاب، ويريد إنتر الحفاظ على اللقب الذي يحمله في السنوات الثلاث الماضية، من بينهم نسخة 2022 على حساب ميلان بثلاثية نظيفة.

ومن جانبه، يسعي ميلان للتتويج ببطولة هذا الموسم في ثاني مباريات سيرجيو كونسيساو، الذي وصل للفريق منذ أيام وتمكن من الاطاحة بـ يوفنتوس بعد ريمونتادا بالفوز 2-1 فيما تأهل إنتر ميلان على حساب أتالانتا بهدف نظيف، في ملعب الأول بارك.

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