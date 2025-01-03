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رياضة

ميلان يتلغب علي يوفنتوس بثنائية ويتأهل لمواجهة الإنتر في نهائي السوبر الإيطالي

ميلان ويوفنتوس
ميلان ويوفنتوس

حقق فريق ميلان ريمونتادا قوية  أمام منافسه يوفنتوس، بعد تحول تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2-1، في  اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وبهذه الفوز يتأهل فريق ميلان لمواجهة الإنتر في نهائي السوبر الإيطالي بعد تأهل الاخير عقب الفوز أمس بثنائية امام اتالانتا. 

أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس

وسجل كينان يلدز هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة 21، ثم تعادل بوليسيتش لميلان في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وجاء هدف الفوز عن طريق جاتي لاعب يوفنتوس بعد تسجيل هدف ذاتي بمرماه بالدقيقة 75.  

 

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

دي جريجوريو - سافونا - كالولو - جاتي - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - كونسيساو - كوبمينرز - مبانجولا - فلاهوفيتش.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - ثياو - ثيو - بن ناصر - فوفانا - بوليسيتش - ريندرز - خيمينيز - موراتا.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع إنتر ميلان، الذي تأهل للنهائي بفضل فوزه على أتالانتا بنتيجة (2-0) أمس الخميس. 

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يوفنتوس ميلان كأس السوبر الإيطالي أتالانتا

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