مدرب إنتر يتحدث عن صعوبة ديربي الغضب ضد ميلان في السوبر الإيطالي

أكد مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي أن مواجهة الغريم التقليدي إي سي ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي غدا الاثنين، ستكون صعبة للغاية.

مدرب إنتر ميلان يتحدث عن ديربي الغضب

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي تقديمي لمباراة إنتر وميلان: "يسعدنا أن نتواجد في الرياض لخوض منافسات كأس السوبر الإيطالي، ومشاهدة جماهيرنا الكبيرة، ونعدهم بتقديم كل طاقتنا في المباراة".

وتابع: "ستكون مواجهة صعبة أمام ميلان، هو فريق منظم ويملك جودة عالية".

وأضاف: "مباريات الديربي هي مباراة خاصة تثير جميع الأحاسيس، والديربي يذكرنا بالعديد من المباريات الرائعة، كما أن هناك حافز الفوز باللقب الأول هذا الموسم".

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