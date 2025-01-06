الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

كأس السوبر الإيطالي، التشكيل الرسمي لـ ديربي الإنتر وميلان

ديربي الغضب بين إنتر
ديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان، فيتو

ديربي الغضب، أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـإنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه استعدادا للديربي أمام ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، التي تقام بملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض.

ودفع سيموني بمهدي طارمي بدلا من ماركوس تورام الذي أصيب أمام أتالانتا، ليشارك الإيراني لاوتارو مارتينيز في خط الهجوم، بينما يجلس تورام وكوريا على مقاعد البدلاء.

تشكيل إنتر ميلان أمام ميلان

حراسة المرمى: سومير.

الدفاع: بيسيك - دي فري - باستوني.

الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهانوجلو - ميخيتريان - ديماركو.

الهجوم: لاوتارو - طارمي.

في المقابل، قرر سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، الاعتماد على أليكس خيمينيز في مركز الجناح الأيسر.

ميلان الإيطالي، فيتو
ميلان الإيطالي، فيتو

تشكيل ميلان أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: إيمرسون - توموري - ثياو - ثيو.

الوسط: فوفانا - موسى - ريندرز.

الهجوم: بوليسيتش - موراتا - خيمينيز.

 

 

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي

 من المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي بين الإنتر وميلان مساء اليوم الإثنين، الموافق 6 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتقام مباراة إنتر ضد ميلان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

المباراة تقام على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي

 

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان

 وتنقل مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان ضد إنتر  عبر شاشة SSC EXTRA 1 وأبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

ويعلق على المباراة فارس عوض من خلال قناة SSC EXTRA 1، وعامر عبد الله ومحمد الشامسي من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

ويسعى إنتر ميلان لمعادلة رقم يوفنتوس كأكثر الأندية تحقيقًا للقب السوبر الإيطالي بـ9 ألقاب، ويريد إنتر الحفاظ على اللقب الذي يحمله في السنوات الثلاث الماضية، من بينهم نسخة 2022 على حساب ميلان بثلاثية نظيفة.

ومن جانبه، يسعي ميلان للتتويج ببطولة هذا الموسم في ثاني مباريات سيرجيو كونسيساو، الذي وصل للفريق منذ أيام وتمكن من الاطاحة بـ يوفنتوس بعد ريمونتادا بالفوز 2-1 فيما تأهل إنتر ميلان على حساب أتالانتا بهدف نظيف، في ملعب الأول بارك.

 

 

 

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