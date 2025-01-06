الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

بيان مشترك لأمريكا وفرنسا واليونيفيل بشأن انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان

الحدود اللبنانية،
الحدود اللبنانية، فيتو

صدر بيان مشترك من سفارتي أمريكا وفرنسا في لبنان وقوات اليونيفيل، اليوم، بشأن آلية تنفيذ وقف إطلاق النار بين بيروت والاحتلال الإسرائيلي.

بيان مشترك عقب انتهاء اللجنة الخماسية فى لبنان

وأشار البيان المشترك، إلى عقد لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة، اجتماع ثالث للجنة الخماسية. 

 

وتابع، ترأس الاجتماع كل من نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة آموس هوكشتاين، والجنرال الأمريكى جاسبر جيفرز بمشاركة ممثلين عن فرنسا والجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني واليونيفيل، فضلًا عن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

خطط فنية وعسكرية للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

وذكر البيان، أن المجموعة ناقشت خططًا فنيةً عسكريةً للانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من كامل منطقة جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني، بدءًا من الغرب والتقدم شرقًا.

 

 ولفت إلى ان الجيش اللبناني استعدّ، على مدار الشهر الماضي، لتنفيذ هذه العملية عبر إزالة أكثر من 10000 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، بدعم من اليونيفيل، والتي كان من شأنها أن تعيق انتشار الجيش بأمان، وقد بدأت اليوم العملية الإجمالية عند الساعة 12:00 ظهرًا، حيث قامت وحدات الجيش الإسرائيلي في الناقورة بالتحرّك باتجاه جنوب الخط الأزرق.

 

واوضح بان الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة للدفاع عن لبنان وأمنه، وتعمل لجنة آليّة تنفيذ وقف الاعمال العدائية بشكل وثيق مع قادة الجيش اللبناني لدعم تحركاته.

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