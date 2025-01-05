جيش الاحتلال يتوغل في بلدتين جنوب لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديًّا تقريبًا توغلت بين عيتا الشعب ورميش الحدوديتين في جنوب لبنان، ثم انسحبت إلى الأراضي الإسرائيلية.

جيش الاحتلال يتوغل جنوب لبنان

وفي السياق ذاته أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة.

جيش الاحتلال يدمر نقاط مراقبة للجيش اللبناني واليونيفيل

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برج مراقبة تابع للجيش اللبناني بجوار موقع لليونيفيل في اللبونة"، مؤكدة أن هناك تدمير متعمد ومباشر من جانب جيش الاحتلال لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي تخص الجيش اللبناني وهو يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 والقانون الدولي.

وأمس السبت أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان.

ويشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أكد الثلاثاء الماضي، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.