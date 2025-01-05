تقارير عبرية تفيد بانسجاب جيش الاحتلال من بلدة الناقورة اللبنانية خلال أيام

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من بلدة الناقورة الواقعة جنوب لبنان خلال أيام.

انسحاب جيش الاحتلال من الناقورة خلال أيام

وبحسب موقع "واللا" العبري، أن "جيش الاحتلال الاسرائيلي سينسحب خلال الأيام المقبلة بشكل كامل من بلدة الناقورة ويسلم المسؤولية إلى الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي".

وزعم الموقع العبري، أن "الأمريكيين سيتولون السيطرة على المعبر الذي يعرف كنقطة استراتيجية، مع الالتزام بنشر الجيش اللبناني والسيطرة الكاملة عليه ودفع جماعة حزب الله للخارج".

إسرائيل تتعلل بحزب الله لاحتلال أراضي لبنان

وقال واللا، إن الجيش الإسرائيلي "يوضح أنّه باستثناء هذه المنطقة -الناقورة-، فإن اسرائيل لن تنسحب بالضرورة من الأراضي اللبنانية في نهاية 60 يوما"، وهو ما أشارت إليه سابقًا تقارير عبرية، حيث زعم الموقع بأن "جيش الاحتلال يواصل رصد محاولات حزب الله لخرق اتفاق وقف إطلاق النار ونقل الاسلحة"، مضيفًا "هناك زيادة في نطاق نشاط الجيش اللبناني في جنوب البلاد ولكن نطاق ونوعية النشاط لا يلبي توقعات الجيش الاسرائيلي".

جيش الاحتلال، فيتو

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، شدد أمس، على أن الحزب قال إنه يعطي "فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأنّنا سنصبر، لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة 60 يومًا ولا يعني هذا أننا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يومًا، صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نُواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية، قد ينفذ صبرنا قبل 60 يومًا وقد يستمر".

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