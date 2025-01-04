السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير برج مراقبة للجيش اللبناني

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في بيان اليوم السبت، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة.

جيش الاحتلال يدمر نقاط مراقبة للجيش اللبناني واليونيفيل 

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برج مراقبة تابع للجيش اللبناني بجوار موقع لليونيفيل في اللبونة"، مؤكدة أن هناك تدمير متعمد ومباشر من جانب جيش الاحتلال لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي تخص الجيش اللبناني وهو يشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 والقانون الدولي.

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح اليوم، إن هناك تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان.

ويشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أكد الثلاثاء الماضي، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

 ويوم الخميس الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” في بيانها: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة معادية استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع".

وأضافت الوكالة في بيانها أن "الطيران الحربي المعادي أغار على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، بصاروخي جو - أرض، أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي إقليم التفاح والنبطية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات اليونيفيل جيش الاحتلال لبنان إسرائيل

مواد متعلقة

إذاعة جيش الاحتلال: حماس أطلقت 20 صاروخا من غزة خلال 9 أيام

بينهم ضباط في نظام الأسد، الجيش اللبناني يسلم 70 شخصا لسوريا

إصابة 4 جنود إيطاليين في اليونيفيل بلبنان

ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

سعر الذهب بالتعاملات المسائية اليوم السبت 2025.1.4 "آخر تحديث "

منوعات

المزيد

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية