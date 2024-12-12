وحدات الجيش اللبناني تتمركز في 5 نقاط حول بلدة الخيام

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وحدات الجيش اللبناني تمركزت في 5 نقاط حول بلدة الخيام، بالتنسيق مع "اليونيفيل"، ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها.

الجيش اللبناني يتمركز في الخيام

وقالت قيادة الجيش اللبناني اليوم الخميس إن "وحدات الجيش تمركزت في خمسة مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية".

وأضافت: "سوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة"، داعية المواطنين إلى "عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".

جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من جنوب لبنان

أمس الأربعاء أعلنت الولايات المتّحدة أن الجيش الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة الإسرائيلية المنسحبة، وذلك تطبيقًا لاتفاق واشنطن وباريس وأوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في بيان إنّ قائدها الجنرال إريك كوريلا «كان حاضرًا اليوم في مقر التنفيذ والمراقبة أثناء أول انسحاب تنفذه القوات الإسرائيلية وحلول القوات المسلحة اللبنانية محلّها في الخيام بلبنان في إطار اتّفاق وقف إطلاق النار».

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