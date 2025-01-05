الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية المحظور تداولها بالإسماعيلية

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية من ضبط كميات من المبيدات الزراعية المحظور تداولها خلال حملة رقابية.  

إزالة مزرعة دواجن مخالفة خلال حملة بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

معظمهم من النساء والأطفال، أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

تنظيم عدة حملات رقابية 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة المقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

نتائج حملات الضبط 

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: 
- ضبط كمية قدرها 1321 كيلو أسمدة ومبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة وممنوعة التداول، وأخرى بدون ترخيص وممارسة ومزاولة النشاط بمنشأة لبيع الأسمدة والمبيدات بدون ترخيص من الجهات المختصة وبعضها مجهولة المصدر. 

ضبط سجائر مجهولة المصدر 

بالإضافة إلى ضبط كمية قدرها 2710 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير، ضبط كمية قدرها 210 طن من الأعلاف، وضبط كمية قدرها نصف طن دقيق بلدي مدعم، وضبط 21 زجاجة زيت طعام 1،70 لتر مغشوش. 
 

جانب من الحملات،فيتوجانب من الحملات،فيتو


ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم  

كما تم  ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بكمية قدرها 50 شيكارة قبل تهريبها وبيعها بالأسواق. 

كما أسفرت مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في مجال الرقابة على المخابز، عن تحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 3 محاضر لإنتاج خبز غيى مطابق للمواصفات، 6 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر لعدم وجود لوحة.  

تحرير محاضر مخالفات 

وفيما يخص الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 4 محاضر لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، 30 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 37 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، 3 محاضر لعدم وجود لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر لعرض اللحوم البلدية مكشوفة بدون شاش أبيض. 

وفيما يخص الرقابة على مستودعات البوتاجاز، تم تحرير محضر لعدم استلام كامل الحصة عن شهر نوفمبر 2024، وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير محضر لعدم وجود سجل للزيارات. 

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وضبط ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع وتوافرها بالأسواق.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية ضبط مبيدات زراعية محظور تداولها بالإسماعيلية تموين الاسماعيلية

مواد متعلقة

وكيل التعليم بالإسماعيلية يشدد على منع استخدام المحمول باللجان الامتحانية

إزالة مزرعة دواجن مخالفة خلال حملة بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

معظمهم من النساء والأطفال، أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

ضبط 1000عبوة أغذية فاسدة خلال حملة تموينية بالإسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

خروج جثة ريان قنا بعد سقوطه في بئر لمدة 3 أيام (صور)

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

منوعات

المزيد

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في آخر 8 مباريات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

تفسير رؤية الولد الصغير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية