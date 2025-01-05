ضبط كميات من الأسمدة والمبيدات الزراعية المحظور تداولها بالإسماعيلية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية من ضبط كميات من المبيدات الزراعية المحظور تداولها خلال حملة رقابية.

تنظيم عدة حملات رقابية

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة المقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج حملات الضبط

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن:

- ضبط كمية قدرها 1321 كيلو أسمدة ومبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة وممنوعة التداول، وأخرى بدون ترخيص وممارسة ومزاولة النشاط بمنشأة لبيع الأسمدة والمبيدات بدون ترخيص من الجهات المختصة وبعضها مجهولة المصدر.



ضبط سجائر مجهولة المصدر

بالإضافة إلى ضبط كمية قدرها 2710 علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير، ضبط كمية قدرها 210 طن من الأعلاف، وضبط كمية قدرها نصف طن دقيق بلدي مدعم، وضبط 21 زجاجة زيت طعام 1،70 لتر مغشوش.



جانب من الحملات،فيتوجانب من الحملات،فيتو



ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم

كما تم ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بكمية قدرها 50 شيكارة قبل تهريبها وبيعها بالأسواق.

كما أسفرت مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في مجال الرقابة على المخابز، عن تحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 3 محاضر لإنتاج خبز غيى مطابق للمواصفات، 6 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، محضر لعدم وجود لوحة.

تحرير محاضر مخالفات

وفيما يخص الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 4 محاضر لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، 30 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 37 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، 3 محاضر لعدم وجود لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر لعرض اللحوم البلدية مكشوفة بدون شاش أبيض.

وفيما يخص الرقابة على مستودعات البوتاجاز، تم تحرير محضر لعدم استلام كامل الحصة عن شهر نوفمبر 2024، وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير محضر لعدم وجود سجل للزيارات.

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وضبط ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع وتوافرها بالأسواق.



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