كأس خادم الحرمين، الشباب يتقدم بهدفين علي الفيحاء في الشوط الأول

كأس خادم الحرمين، انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب السعودي ضد نظيره الفيحاء، بتقدم الشباب بهدفين نظيفين ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يجمع الفريقين على ملعب نادي الشباب بالعاصمة السعودية الرياض.

سجل هدفي الشباب كل من دانييل بودينسي في الدقيقة 2، عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 27.

تشكيل فريق الشباب أمام الفيحاء

وأعلن فاتح تيرم، المدير الفني لفريق الشباب، تشكيله الرسمي لمواجهة الفيحاء، وجاء كالتالي:

عبدالله المعيوف، محمد الثاني، نادر الشراري، ويسلي هوت، روبرت رينان، مصعب الجوير، بونافينتورا، كريستيان جوانكا، بودينس، هارون كمارا، عبدالرزاق حمد الله.

تشكيل فريق الفيحاء أمام الشباب

كما أعلن بيدور إيمانويل، مدرب الفيحاء تشكيله وجاء كالتالي:

أورلاندو موسكيرا، سامي الخيبري، كريس سمولينج، محمد البقعاوي، راكان كعبي، نواف الحارثي، شوكوروف، فارس عابدي، خالد كعبي، فاشون ساكالا، أليخاندرو بوزويلو.

ويسعى فريق الشباب، بقيادة مدربه الجديد فاتح تريم، لتحقيق نتيجة الفوز على حساب الفيحاء؛ من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء السعودي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والفيحاء

تتولى شبكة قنوات «SSC» مسئولية نقل وبث مباراة الشباب والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعد الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية المهمة.

الفيحاء تغلب في بداية مشواره في كأس خادم الحرمين على فريق الباطن كما عبر فريق العربي في دور الـ16 أما الشباب فقام بإقصاء الخلود في الدور الأول ثم تأهل إلى ربع النهائي بالفوز على الرياض بهدفين.

وأعلن نادي الشباب السعودي رسميًا تعيين التركي فاتح تريم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليخلف البرتغالي فيتور بيريرا الذي غادر النادي مؤخرًا.

وكان فيتور بيريرا قد رحل عن تدريب الشباب متوجهًا إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، بعدما سدد النادي الإنجليزي الشرط الجزائي في عقد البرتغالي مع “الليث”.

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