الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

كأس خادم الحرمين، الرائد يفوز بركلات الترجيح 4-3 على الجبلين ويتأهل لنصف النهائي

مباراة الرائد والجبلين،
مباراة الرائد والجبلين، فيتو

كأس خادم الحرمين، انتهت مباراة الرائد والجبلين، بفوز الأول 4-3 بركلات الترجيح، في أولى مواجهات الدورربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين، والتي جمعت الفريقين على ملعب نادي الرائد في بريدة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم صالح العمري للرائد في الدقيقة 62، ثم تعادل نواف المطيري للجبلين في الدقيقة 90، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين 

وانتهى الوقت الإضافي للمباراة أيضا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، ليحسمها فريق الرائد لصالحه 4-3 ويتأهل لنصف نهائي البطولة 

مباراة الرائد أمام الجبلين، فيتو
مباراة الرائد أمام الجبلين، فيتو

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مباراة الرائد أمام الجبلين

وبدأت مباراة الرائد والجبلين في كأس خادم الحرمين والمقامة على ملعب نادي الرائد في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك بهدف مبكر.

وهدد الفريق الأول لكرة القدم بـنادي الجبلين، أصحاب الأرض بتسديدة خطيرة من سوزا، ولكن احتسب الحكم تسلل على لاكروا عند الدقيقة 29.

مباراة الرائد أمام الجبلين، فيتو
مباراة الرائد أمام الجبلين، فيتو

تعادل سلبي في الشوط الأول

واستمرت المحاولات، واستحوذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على اللعب في وسط الملعب، ولكنه فشل في اختراق الدفاع، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة.

حقق الجبلين العديد من المفاجآت في البطولة، حيث أطاح بفريق الفتح ثم الاتفاق، مما يعكس قوته وعزيمته على المنافسة

 

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