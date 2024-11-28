العروبة يعود للانتصارات ويفوز على الفيحاء 0/1 في الدوري السعودي

نجح فريق العروبة في وضع حد لسلسلة هزائمه التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحقق العروبة انتصارا ثمينا ومتأخرا بنتيجة (1-0) على مضيفه الفيحاء، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشر لمسابقة دوري روشن.

أهداف مباراة العروبة والفيحاء وحالة الطرد وترتيب الفريقين في الدوري السعودي

وتقمص الغاني إيمانويل بواتينج دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف العروبة الوحيد في الدقيقة 90، قبل أن تتضاعف معاناة الفيحاء.

ولعب الفيحاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأوروجواياني رينزو لوبيز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد العروبة، الذي حقق انتصاره الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و7 هزائم، إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد الفيحاء، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد و4 تعادلات، عند 7 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير) مؤقتا.

فوز الخلود على الأخدود

نجح فريق الخلود في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل السبعة الأخيرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق فوزا ثمينا ومتأخرًا بنتيجة 2-1 على مضيفه الأخدود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر لبطولة دوري روشن.

وبادر الخلود بالتسجيل من خلال ميزياني ماوليدا من ركلة جزاء في الدقيقة 26، غير أن النيجيري سافوار جودوين منح التعادل للأخدود في الدقيقة 62.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، أحرز بسام آل أريني هدف الفوز الثمين للخلود في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد الخلود، الذي حقق انتصاره الثاني في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الرابع عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد الأخدود، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين و3 تعادلات، عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

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