الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

موعد مباراة الشباب ضد الفيحاء بكأس خادم الحرمين

فريق الشباب، فيتو
فريق الشباب، فيتو

 يلتقي فريق الشباب ضد الفيحاء في الدور ربع النهائي من  كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي.

ويسعى فريق الشباب، بقيادة مدربه الجديد فاتح تريم، لتحقيق نتيجة الفوز على حساب الفيحاء؛ من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

موعد مباراة الشباب ضد الفيحاء

 ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب ضد  الفيحاء، اليوم الإثنين، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2024- 2025.

 

وتنطلق مباراة الشباب ضد الفيحاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والفيحاء

 تتولى شبكة قنوات «SSC» مسئولية نقل وبث مباراة الشباب والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعد الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية المهمة.

الفيحاء تغلب في بداية مشواره في كأس خادم الحرمين على فريق الباطن كما عبر  فريق العربي في دور الـ 16  أما الشباب فقام بإقصاء الخلود في الدور الأول ثم تأهل إلى ربع النهائي بالفوز على الرياض بهدفين.

وأعلن نادي الشباب السعودي رسميًا تعيين التركي فاتح تريم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليخلف البرتغالي فيتور بيريرا الذي غادر النادي مؤخرًا.

وكان  فيتور بيريرا قد رحل عن تدريب الشباب متوجهًا إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، بعدما سدد النادي الإنجليزي الشرط الجزائي في عقد البرتغالي مع “الليث”.

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