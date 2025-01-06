الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

تدشين موقع توت لنشر إصدارات وزارة الثقافة بالشرقية

تدشين موقع توت لإصدارات
تدشين موقع توت لإصدارات وزارة الثقافة

أكد الشاعر أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي  ومدير عام ثقافة محافظة الشرقية قيام الوزارة بإطلاق التشغيل التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد " توت"، الذي يُعنى بنشر إصدارات الوزارة من كتب الأطفال، مجلة "قطر الندى"، بالاضافة الى انه لبى أعمال الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لدعم القراءة ونشر الثقافة بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الأطفال، والحرص على الوصول بالمنتج الثقافي لمختلف المحافظات. 

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وأضاف رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي أن الموقع يتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم في إصداره التجريبي نحو 100  كتاب متنوع، ويمثل الموقع رافدًا جديدًا يساهم في نشر المعرفة والثقافة بطريقة مبتكرة

التطبيق الجديد لثقافة الشرقية -فيتو
التطبيق الجديد لثقافة الشرقية -فيتو

تعزيز مفهوم الثقافة الرقمية 

 كما انه يسهل وصول الأطفال والأسر إلى  إصدارات الوزارة ذات الجودة العالية وتعزيز مفهوم الثقافة الرقمية في المجتمع"، كما يقدم تجربة تفاعلية سهلة الإستخدام، تجمع بين التصميم الجذاب والمحتوى الهادف، بما يسهم في جذب المزيد من القراء وتعزيز مكانة الثقافة في حياتهم اليومية ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الرابط الموجود بصفحة الوزارة وقصر ثقافة الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية علي دور وزارة الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى

ثقافة الشرقية تشارك في احتفالية تأسيس منتدى وبرلمان الأطفال

المساهمة فى التنمية الفكرية للمجتمع 

واشار الي الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافي ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهدامة.

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الشاعر احمد سامى خاطر رئيس الادارة المركزية اقليم شرق الدلتا الثقافي مدير عام تقافة الشرقية مجافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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