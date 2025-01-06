جنايات الفيوم تؤجل النطق بالحكم على قاتل زوجته السويسرية لتنحي محامي الدفاع

قررت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الأولى، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأحمد فتحي، رئيس النيابة العامة، وأمانة سر محمود العمدة، ومحمد وصفي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية بقرية تونس بالفيوم، لجلسة أول إبريل المقبل لتنحي المحامي الأصلي، وطلبت المحكمة انتداب محام آخر للدفاع عن المتهم، وكان من المنتظر أن تنطق هيئة المحكمة بحكمها على المتهم في جلسة اليوم، إلا أن تنحي المحامي، أدى إلى التأجيل لحين انتداب محام آخر لاستكمال الشكل القانوني للجلسة.

تفاصيل القضية وقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات

يذكر أن النيابة العامة وجهت إلى محمد. ع ج، 37 سنة "محبوس" مدير شركة سياحية بمدينة شرم الشيخ، تهمة قتل المجني عليها جابريلا اليزابيث جود يرزو، سويسرية الجنسية، عمدا مع سبق الإصرار، فبيت النية وعقد العزم المحقق علي إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاح وكمن إليها في المكان والزمان، الذي أيقن سلفا مرورها منه، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا محدثا بها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبعد أن أيقنت النيابة العامة من ثبوت التهمة علي المتهم، قررت إحالة القضية الي محكمة الجنايات، وتناولت المحكمة القضية في عدة جلسات حتى أصدرت قرارها اليوم، بالتأجيل الي جلسة غد الاثنين للنطق بالحكم.

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