الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنايات الفيوم تؤجل النطق بالحكم على قاتل زوجته السويسرية لتنحي محامي الدفاع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات الفيوم  الدائرة الأولى، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين،  برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأحمد فتحي، رئيس النيابة العامة، وأمانة سر محمود العمدة، ومحمد وصفي،  وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل  محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية بقرية تونس بالفيوم، لجلسة أول إبريل المقبل لتنحي المحامي الأصلي، وطلبت المحكمة انتداب محام آخر للدفاع عن المتهم، وكان من المنتظر أن تنطق هيئة المحكمة بحكمها على المتهم في جلسة اليوم، إلا أن تنحي المحامي، أدى إلى التأجيل لحين انتداب محام آخر لاستكمال الشكل القانوني للجلسة.

تفاصيل القضية وقرار الإحالة إلى محكمة الجنايات

يذكر أن النيابة العامة وجهت إلى محمد. ع  ج، 37 سنة "محبوس" مدير شركة سياحية بمدينة شرم الشيخ، تهمة قتل المجني عليها جابريلا اليزابيث جود يرزو، سويسرية الجنسية، عمدا مع سبق الإصرار، فبيت النية وعقد العزم المحقق علي إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاح وكمن إليها في المكان والزمان، الذي أيقن سلفا مرورها منه، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا  محدثا بها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، علي النحو المبين بالتحقيقات.

حبس صيدلي 3 سنوات بسبب إجرائه عملية جراحية في الفيوم

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6-1-2025 في محافظة الفيوم

وبعد أن أيقنت النيابة العامة من ثبوت التهمة علي المتهم، قررت إحالة القضية الي محكمة الجنايات، وتناولت المحكمة القضية في عدة جلسات حتى أصدرت قرارها اليوم، بالتأجيل الي جلسة غد الاثنين للنطق بالحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم السويسرية الصفة التشريحية المتهم بقتل زوجته تأجيل محاكمة تقرير الصفة التشريحية رئيس النيابة العامة محافظة الفيوم محكمة جنايات الفيوم

مواد متعلقة

حبس صيدلي 3 سنوات بسبب إجرائه عملية جراحية في الفيوم

انتظام حركة المرور بطريق أسيوط الغربي بالفيوم بعد رفع آثار حادث سير

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6-1-2025 في محافظة الفيوم

تحرير 1742 محضرا تموينيا خلال ديسمبر الماضي بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

وكيل كولر يقود المفاوضات مع مهاجم الأهلي المنتظر

نادي النجوم يصدم الإسماعيلي بشأن فتح باب القيد

الحكومة تبدأ استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

الأقباط ينتظرون السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح للمشاركة باحتفال عيد الميلاد اليوم

منوعات

المزيد

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

3 شروط أساسية للحصول على معاش العجز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية