تحرير 1742 محضرا تموينيا خلال ديسمبر الماضي بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتائج حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر ديسمبر الماضي، من خلال تقرير المديرية الذي أعدته للأرض على المحافظ.

نتائج الحملات علي المخابز

أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية سامح شبل، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1742 محضرًا تموينيًا متنوعًا، في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر ديسمبر الماضي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 1007 محضرًا بقطاع المخابز، عبارة عن 164 محضر نقص وزن رغيف الخبز، و98 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، و6 محاضر عدم وجود موازين ومبيعات وهمية، و32 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، و11 محضرًا عدم وجود سجلات، و696 لمخالفات أخرى متنوعة.

نتائج الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل زارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 735 محضرًا متنوعًا، منها 433 محضرًا عدم الإعلان عن الأسعار، و19 محضرًا بيع بأزيد من السعر، و10 محاضر عدم وجود فواتير، و36 محضرًا انتهاء الصلاحية، ومحضرين إدارة عمل بدون ترخيص، و96 محضرًا ضبط لحوم غير مطابقة للمواصفات واشتراطات الذبح بالمجازر، و6 محاضر غش تجاري، و 7 محاضر بضائع مجهولة المصدر، و30 محضرًا لتجميع دقيق وسلع مدعمة، و96 محضرًا عدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت.

سلع تم التحفظ عليها

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات أسفرت عن التحفظ علي 45067 كيلو جرام دقيق، و1440 عبوة معلبات وعصائر، و417 كيس مكرونة، و26491 عبوة بقالة، و4 اطنان و214 كيلو جرام من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، أو مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و313 كيلو جرام دواجن وأسماك غير صالحة، و1418 شيكارة أعلاف وأسمدة زراعية، و343 كيلو سكر تموينى معدة للبيع بالسوق السوداء، و6 اطنان و167كيلو جرام زيت، و506 عبوة أدوية بيطرية، و2579 عبوة منتجات ألبان، و802 عبوة دهانات وبويات، و279 عبوة مبيدات زراعية، و26500 شماريخ نارية، و15832 علبة سجاير، و200 لتر سولار، و1776 إسطوانة بوتوجاز، و320 زجاجة منظفات، و580 زجاجة وعبوة عطور وكريمات ومستحضرات تجميل، و64 كرتونة معسل.

وتم إحالة جميع المحاضر الي النيابات المختصة، وقرر نيابة سخب عينات من البضائع المتحفظ عليها وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وتولوا التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.