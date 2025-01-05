الأحد 05 يناير 2025
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إصابة 8 أشخاص في الفيوم بتسمم غذائي بسبب وجبة محشي

مستشفي ابشواي المركزي،
مستشفي ابشواي المركزي، فيتو

أصيب 8 أفراد من أسرة واحدة في الفيوم، بحالة تسمم غذائي، بعد  تناولهم وجبة فاسدة من المحشي والبط، بقرية شكشوك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لإجراء الإسعافات الأولية، وتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارًا من مستشفى أبشواي المركزي، يفيد بوصول أسرة مكونة من  8 أشخاص مصابين بحالة إعياء شديدة، يصاحبها قيء وإسهال، ويشتبه في أن تكون حالة تسمم غذائي، وانتقلت قوة من الشرطة الي قسم الاستقبال بالمستشفى، وتبين إصابتهم بحالة تلوث معوي، وأكدوا أنهم تناولوا وجبة طعام معدة سابقا من البط والمحشي، وتم اجراء الاسعافات اللازمة وغسيل المعدة اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة صرف المصابين من المستشفى فور استقرار حالتهم، وتولي التحقيق.

أعراض التسمم الغذائي

يمكن أن يكون الوقت بين تناول الطعام الملوث وظهور الأعراض الأولى في أي مكان من أقل من ساعة إلى ثلاثة أسابيع، والذي يعتمد على سبب التلوث.

في المتوسط، تبدأ أعراض التسمم الغذائي في غضون ساعتين إلى ست ساعات بعد تناول الطعام الملوث.

وتختلف أعراض التسمم الغذائي حسب نوع الملوثات، حيث يعاني معظم الأشخاص من مجموعة من الأعراض، (إسهال مائي – غثيان  - قيء  - ألم في البطن  - صداع – حمى )

وتشمل الأعراض التي تحدث بشكل أقل تكرارًا، (جفاف - إسهال يحتوي على دم أو مخاط  - آلام في العضلات –  حكة -  طفح جلدي  - عدم وضوح الرؤية  - رؤية مزدوجة )

الإسعافات المنزلية لمن يتعرض للتسمم الغذائي

إذا كان الشخص يتقيأ أو يعاني من الإسهال، فإن القلق الأكثر إلحاحًا هو الجفاف، ولكن قد يرغب في تجنب الطعام والسوائل لبضع ساعات، وبمجرد أن يتمكن من ذلك، يجب أن يبدأ في تناول رشفات صغيرة من الماء أو مص رقائق الثلج.

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ايضا الماء قد يرغب أيضًا في شرب المياه، حيث تساعده على استبدال الإلكتروليتات، وهي المعادن الموجودة في سوائل الجسم التي توصل الكهرباء، وهي ضرورية لعمل الجسم.

 

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