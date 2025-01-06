حبس صيدلي 3 سنوات بسبب إجرائه عملية جراحية في الفيوم

قضت محكمة جنح اول الفيوم، بالحبس 3 سنوات لـ "مصطفى. س.م ك "صيدلي، هارب، بعد اتهامه بإصابة مريضة بعد أن أجري لها عملية جراحية، وهو غير مرخص له بذلك، وزاول مهنه الطب دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء البشريين، وأدار منشاه طبية سبق أن صدر حكم اداري بإغلاقها.

أحداث القضية من واقع أمر الإحالة الي محكمة جنح اول الفيوم

وكان وكيل النيابة الذي باشر التحقيق في القضيه رقم 19464لسنه 2024جنح أول الفيوم، قد تأكدت له التهم المنسوبة الصيدلي سالف الذكر، فأحال الواقعة الي محكمة جنح اول الفيوم، وجاء بأمر الإحالة، انه في 27 ابريل من العام الماضي، زاول المتهم ومارس مهنه الطب دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء وبجدول الأطباء البشريين، وغير مرخص له في مزاولة المهنة علي النحو المبين بالاوراق، ووجد بحيازته الات وعدد طبيه بدون سبب مشروع، وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب، واستعمل نشرات ولوحات من شأنها أن تحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وحاز ادويه أو كيماويات أو مستلزمات طبيه دون أن يكون مصرحا له بذلك.

وتابع أمر الاحاله ان المتهم تسبب خطاء في جرح وإيذاء المجني عليها، بجرح ناشئ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة، بأن اجري لها عملية حال كونه غير مرخص له في ذلك، فأحدث اصابة باصابع المجني عليها الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق بالاوراق.

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