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محافظات

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6-1-2025 في محافظة الفيوم

الدواجن
الدواجن

 استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار الأمس،  وتراوحت  أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين، ما بين 85 و95 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 حنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها، اسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  110 و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130  الي 140 جنيها،  وبلغ سعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   190  و195 جنيها  وفي السوبر ماركت 200 جنيه، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 190 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 130  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 195 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

 كان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواى الفيوم.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-1-2025 في الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-1-2025 في محافظة الفيوم

 يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-1-2025 في محافظة الفيوم

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