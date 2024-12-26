طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

ابتكر علماء روس طريقة تسمح بتقييم ميل المراهقين للعدوان "الداخلي" و"الخارجي" باستخدام تكنولوجيا التتبع الآلي لحركات العين، وفق خوارزمية خاصة.

استخدام تكنولوجيا التتبع الآلي لحركات العين

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة الوطنية للبحوث (المدرسة العليا للاقتصاد) إلى أن هذه الطريقة ستسمح لعلماء النفس والأطباء بتصحيح حالة الشباب في الوقت المناسب.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تقول لالا كاسيموفا رئيسة قسم الطب النفسي بجامعة فولغا للبحوث الطبية: "للأسف، لا يقرر كل طفل طلب المساعدة لدراسة انفعالاته وتنظيم أحواله لأن تحديد الحاجة إلى المساعدة أمر مهم. لذلك نقدم استراتيجية أخرى لدعم الأطفال الذين يعانون من صعوبات الحياة المختلفة التي تتمثل في العمل المشترك للآباء والمرشد النفسي في المدرسة".

وقد ابتكر الباحثون نهجا يسمح بإجراء تقييم دقيق لميل المراهق للعدوان الموجه إلى نفسه (العدوان الذاتي)، وكذلك الموجه إلى العالم الخارجي (العدوان غير المتجانس). ويمكن أن يؤدي كلاهما إلى عواقب وخيمة على الطفل نفسه، وكذلك على من حوله.

ملامح الكلام للأشخاص المعرضين للعدوان الذاتي وغير المتجانس

ويعتقد المبتكرون الروس أن ميل المراهق إلى العدوان يمكن تحديده من خلال الخصائص المميزة في مفرداته وكيفية تغير طبيعة حركة عينه في اللحظة التي ينظر فيها إلى الصور المحتوية على نص معين. واسترشادا بهذه الفكرة، درس العلماء ملامح الكلام للأشخاص المعرضين للعدوان الذاتي وغير المتجانس، وتابعوا حركات العين لـ 167 متطوعا، خضع بعضهم للعلاج النفسي.

وقد أظهر التحليل أن الأشخاص العدوانيين يميلون إلى استخدام عدد كبير من مجموعات محددة من الضمائر الشخصية، كما أنهم يتجنبون الكلمات المتعلقة بالموت. في المقابل، تميز الأشخاص الذين يعانون من العدوان غير المتجانس باستخدام المفردات المتعلقة بكراهية الأجانب، وكذلك أفعال وتعابير مرتبطة باتهامات ضد المجتمع.

وأظهرت المتابعة اللاحقة لحركات عيون المشاركين أثناء مشاهدة الصور التي فيها هذه الكلمات أن الخوارزمية التي ابتكرها العلماء قادرة على اكتشاف الميول العدوانية غير المتجانسة بين المرضى النفسيين بدقة تقارب مائة بالمائة، والسلوك العدواني الذاتي في 72.5 بالمئة من الحالات. أما في حالة المتطوعين الأصحاء، كان احتمال النجاح أقل قليلا، وهو ما يخطط العلماء لتصحيحه في الدراسات اللاحقة.

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