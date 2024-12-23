مرض خطير يسببه ارتفاع ضغط العين، تعرف على أعراضه

الجلوكوما هو مرض يصيب العصب البصري في العين، ويزداد سوءًا بمرور الوقت، وغالبًا ما يرتبط بتراكم الضغط داخل العين، ويميل الجلوكوما إلى الانتشار في العائلات، وعادة لا يصاب به الشخص إلا في وقت لاحق من حياته.

يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد في العين، إلى إتلاف العصب البصري الذي يرسل الصور إلى الدماغ، وإذا تفاقم الضرر، فقد يتسبب الجلوكوما في فقدان البصر الدائم أو حتى العمى التام في غضون بضع سنوات.

لا يعاني معظم المصابين بالجلوكوما من أي أعراض أو آلام مبكرة.

إذا فقد الشخص الرؤية، فلا يمكن استعادتها، ولكن خفض ضغط العين يمكن أن يساعد في الحفاظ على البصر الذي، كما يتمكن معظم المصابين بالجلوكوما الذين يتبعون خطة العلاج الخاصة بهم ويجرون فحوصات العين بانتظام من الحفاظ على بصرهم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أسباب الإصابة بالجلوكوما

عادةً ما يتدفق السائل الموجود داخل العين، والذي يسمى الخلط المائي، من العين عبر قناة تشبه الشبكة، وإذا تم انسداد هذه القناة أو كانت العين تنتج الكثير من السوائل، ويتراكم السائل، في بعض الأحيان، لا يعرف الخبراء ما الذي يسبب هذا الانسداد، ولكن يمكن أن يكون وراثيًا، مما يعني أنه ينتقل من الآباء إلى الأبناء.

وتشمل الأسباب الأقل شيوعًا للجلوكوما إصابة حادة أو كيميائية للعين، والتهابات العين الشديدة، والأوعية الدموية المسدودة داخل العين، والحالات الالتهابية، وهو نادر، ولكن جراحة العين لتصحيح حالة أخرى يمكن أن تؤدي أحيانًا إلى حدوثه، وعادة ما يؤثر على كلتا العينين، ولكن قد يكون أسوأ في واحدة من الأخرى.

أنواع الجلوكوما

هناك نوعان رئيسيان للجلوكوما:

الجلوكوما مفتوحة الزاوية، وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا، يبدو هيكل التصريف في العين (يسمى الشبكة الإسفنجية) جيدًا، لكن السائل لا يتدفق بالطريقة التي ينبغي.

الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة، وهذا أكثر شيوعًا في آسيا، ويُطلق عليه أيضًا الجلوكوما الحادة ذات الزاوية المغلقة، أو الجلوكوما المزمنة ذات الزاوية المغلقة، أو الجلوكوما ضيقة الزاوية، ولا تستنزف العين بالطريقة التي ينبغي لها لأن مساحة التصريف بين القزحية والقرنية تصبح ضيقة للغاية، ويمكن أن يتسبب هذا في تراكم مفاجئ للضغط في العين، كما أنه مرتبط ببعد النظر وإعتام عدسة العين - تعكر عدسة العين.

وتشمل الأنواع الأقل شيوعًا من الجلوكوما ما يلي:

الجلوكوما الثانوية، يحدث هذا عندما تتسبب حالة أخرى، مثل إعتام عدسة العين أو مرض السكري، في زيادة الضغط في العين.

الجلوكوما ذات التوتر الطبيعي، ويحدث هذا عندما يكون لدي الشخص بقع عمياء في الرؤية أو تلف العصب البصري

الجلوكوما الصباغية، في هذا الشكل، تدخل قطع صغيرة من الصبغة من القزحية (الجزء الملون من عينك) إلى السائل داخل العين وتسد قنوات الصرف.

الجلوكوما الخلقية عند الرضع

تظهر هذه الحالة عادة عند الأطفال حديثي الولادة أو خلال السنوات القليلة الأولى من عمر الطفل، وتشمل الأعراض:

الدموع والحساسية للضوء وتشنجات الجفن

القرنية الأكبر حجمًا وتعتيم القرنية الشفافة عادةً

فرك العينين بشكل معتاد أو التحديق أو إبقاء العينين مغلقتين معظم الوقت

أعراض الجلوكوما

الجلوكوما ذات الزاوية المفتوحة

لا تظهر أعراض على معظم المصابين بالجلوكوما ذات الزاوية المفتوحة، وإذا ظهرت الأعراض، فعادة ما تكون في مرحلة متأخرة من المرض، ولهذا السبب غالبًا ما يُطلق على الجلوكوما اسم "سارق الرؤية المتسلل"، وعادةً ما تكون العلامة الرئيسية هي فقدان الرؤية الجانبية أو الطرفية.

الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة

عادة ما تظهر أعراض الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة بشكل أسرع وأكثر وضوحًا، ويمكن أن يحدث الضرر بسرعة، وإذا كان لدي الشخص أي من هذه الأعراض، فيجب الحصول على رعاية طبية على الفور:

رؤية هالات حول الأضواء

فقدان الرؤية

احمرار في العين

عين تبدو ضبابية (خاصة عند الرضع)

اضطراب في المعدة أو قيء

ألم في العين

صداع شديد

هالات حول الأضواء

عدم وضوح الرؤية عند ممارسة الرياضة

فقدان تدريجي للرؤية الجانبية

عدم وضوح الرؤية تدريجيًا

في المراحل اللاحقة، فقدان الرؤية الجانبية

علاج الجلوكوما

غالبًا ما يتم علاج الجلوكوما ذات الزاوية المفتوحة بمجموعات من القطرات، وتقويم التربيق بالليزر، والجراحة المجهرية، كما يميل الأطباء إلى البدء بالأدوية، ولكن الجراحة بالليزر أو الجراحة المجهرية المبكرة قد تكون أفضل لبعض الأشخاص.

أدوية الجلوكوما

قطرات العين لعلاج الجلوكوما، تعمل هذه القطرات إما على خفض تكوين السائل في العين أو زيادة تدفقه، مما يؤدي إلى خفض ضغط العين، وقد تشمل الآثار الجانبية الحساسية، والاحمرار، والوخز، وعدم وضوح الرؤية، وتهيج العينين.

وقد يصف الطبيب أيضًا أدوية عن طريق الفم، مثل حاصرات بيتا أو مثبطات الكربونيك أنهيدراز، ويمكن لهذه الأدوية تحسين الصرف أو إبطاء تكوين السوائل في العين.

جراحة الجلوكوما

جراحة الليزر، يمكن أن يزيد هذا الإجراء قليلًا من تدفق السوائل من العين إذا كان الشخص يعاني من الجلوكوما ذات الزاوية المفتوحة، ويمكن أن يوقف انسداد السوائل إذا كنت تعاني من الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة.

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