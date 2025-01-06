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حوادث

إحالة صاحب شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بإحالة صاحب شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.


غسـل 150 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة


وكانت قد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.


وقدرت أفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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النيابة العامة محافظة القاهرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

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