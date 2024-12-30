إحالة شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة ملف اتهام شخصين، بتهمة غسل 80 مليون جنيه، حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي، وحاولوا إصباغها بالصبغة الشرعية في مجال العقارات وذلك للمحاكمة الجنائية.

ووردت معلومات الي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بغسل شخصين أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ومحاولتهما غسل 80 مليون جنيه واخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.