الإثنين 30 ديسمبر 2024
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حوادث

إحالة شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة للمحاكمة

محاكمة متهمين ارشيفية
محاكمة متهمين ارشيفية

أحالت النيابة العامة ملف اتهام شخصين، بتهمة غسل 80 مليون جنيه، حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي، وحاولوا إصباغها بالصبغة الشرعية في مجال العقارات وذلك للمحاكمة الجنائية. 

ووردت معلومات الي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بغسل شخصين أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ومحاولتهما غسل 80 مليون جنيه واخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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