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حوادث

حبس صاحب شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت  النيابة العامة بحبس صاحب شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

غسـل 150 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

 وكانت قد اضطلعت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.


وقدرت أفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وزارة الداخلية

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