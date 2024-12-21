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حوادث

تجديد حبس تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه في القاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى  15 يوما على ذمة التحقيق.


غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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نيابة الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الاموال العامة

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