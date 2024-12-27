6 أطعمة تسبب حرقة المعدة، تجنبها

قد تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات، مثل عصير الحمضيات والأطعمة الحارة والبصل، إلى ظهور أعراض حرقة المعدة.

يصف الناس حرقة المعدة غالبًا بأنها إحساس مؤلم وحارق يحدث في منطقة الصدر السفلية وينتشر نحو الفم، ويشير بعض الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة أيضًا طعمًا حامضًا في أفواههم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هي حرقة المعدة؟

حرقة المعدة هي أكثر أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي شيوعًا، ويحدث مرض الارتجاع المعدي المريئي عندما يتدفق محتوى المعدة إلى المريء، مما يسبب أعراضًا مثل:

حرقة المعدة

التجشؤ

ألم الصدر

طعم حامض في الفم بسبب التجشؤ

عادةً، لا يصل حمض المعدة إلى المريء بسبب وجود حاجز بين المريء والمعدة يسمى العضلة العاصرة المريئية السفلية (LES). تظل هذه العضلة الشبيهة بالحلقة مغلقة بشكل طبيعي ولا تفتح عادةً إلا عند البلع أو التجشؤ.

يعد ضعف العضلة العاصرة المريئية السفلية واسترخاءها أحد الأسباب المحتملة لمرض الارتجاع المعدي المريئي.

تشمل العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي ما يلي:

تأخر إفراغ المعدة

فتق الحجاب الحاجز

السمنة

تجاوز سن الخمسين

شرب الكحول

التدخين

الحمل

الإصابة باضطراب في الجهاز العضلي الهيكلي

تناول بعض الأدوية، مثل البنزوديازيبينات أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مضادات الاكتئاب

ويتضمن علاج الارتجاع المعدي المريئي إدارة الأعراض المصاحبة، بما في ذلك حرقة المعدة، وتعد تعديلات نمط الحياة الجزء الأكثر أهمية في علاج الارتجاع المعدي المريئي، على الرغم من أن الناس يستخدمون علاجات أخرى أيضًا، مثل الأدوية.

ويوصي العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي وأعراض حرقة المعدة بتجنب تناول بعض الأشياء.

إذا كان الشخص يعاني من حرقة المعدة، فقد يجد أن تجنب بعض الأطعمة يساعد في السيطرة على أعراضك.

الأطعمة الغنية بالدهون

قد تسبب الأطعمة الغنية بالدهون حرقة المعدة، وخاصة الأطعمة الدهنية مثل البطاطس المقلية والبيتزا.

لا يزال الباحثون يتعلمون عن الطرق التي قد تسبب بها الدهون أعراض الارتجاع المعدي المريئي، ولكن الأطعمة الغنية بالدهون قد تزيد من حرقة المعدة عن طريق تحفيز الجسم على إطلاق مواد تؤدي إلى تهيج المريء.

وتشمل هذه المواد أملاح الصفراء، الموجودة في المعدة، وهرمون الكوليسيستوكينين (CCK) في مجرى الدم، والذي قد يريح العضلة العاصرة السفلية ويؤدي إلى ارتداد الحمض.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت الدراسات أن باستبعد للمشاركين للأطعمة المحفزة لمدة أسبوعين، انخفضت نسبة حرقة المعدة من 93٪ إلى 44٪.

من المهم ملاحظة أن الباحثين ما زالوا يحاولون معرفة أنواع الدهون التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع المعدي المريئي، ولكن يبدو أن الأطعمة المقلية والدهنية لها أقوى التأثيرات.

النعناع

غالبًا ما يُعتقد أن أنواع النعناع مثل النعناع والنعناع الأخضر تهدئ حالات الجهاز الهضمي، ومع ذلك، تشير الأدلة على أن هذه الأنواع من النعناع قد تسبب حرقة المعدة.

تشير الدراسات إلى أن النعناع يقلل من ضغط العضلة العاصرة السفلية وقد يسبب حرقة المعدة.

وعلى الرغم من أن النعناع قد يؤدي إلى ظهور أعراض الارتجاع المعدي المريئي، إلا أنه يبدو أنه يمثل مشكلة فقط لنسبة صغيرة من الأشخاص المصابين بالارتجاع المعدي المريئي.

عصائر الحمضيات

يؤدي شرب عصائر الحمضيات إلى ظهور أعراض حرقة المعدة، ويشكوا الناس عادة أن عصير البرتقال والجريب فروت يسبب أعراض ارتجاع المريء مثل حرقة المعدة.

يتجنب العديد من الأشخاص المصابين بداء ارتجاع المريء عصائر الحمضيات في محاولة لتقليل أعراض حرقة المعدة.

الشوكولاتة

الشوكولاتة هي محفز شائع آخر لحرقة المعدة، ويمكن لمكونات الشوكولاتة مثل الكاكاو والكافيين أن ترخِّي العضلة العاصرة السفلية للمعدة وتزيد من تعرض المريء للحمض.

يبلغ العديد من الأشخاص عن أعراض حرقة المعدة بعد تناول الشوكولاتة، وقد أظهرت الدراسات أن الشوكولاتة يمكن أن تقلل من ضغط العضلة العاصرة السفلية للمعدة.

الأطعمة الحارة

وجدت الدراسات التي شملت أشخاصًا مصابين بمرض الارتجاع المعدي المريئي أن كبسولات الفلفل الحار تزيد من قدرة المعدة على التكيف، وهو ما يحدث عندما يسترخي الجزء العلوي من المعدة استجابة لتناول وجبة.

وقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بمرض الارتجاع المعدي المريئي يميلون إلى زيادة قدرة المعدة على التكيف، ويرتبط هذا بزيادة استرخاء العضلة العاصرة السفلية للمعدة، مما قد يسبب حرقة المعدة.

وجدت نفس الدراسة أن كبسولات الفلفل الحار كانت مرتبطة بإحساسات أكثر شدة بالحرقان في البطن وحرقة معدة أكثر شدة لدى المشاركين المصابين بالارتجاع المعدي المريئي، مقارنة بعلاج وهمي.

بالإضافة إلى ذلك، قد تهيج الأطعمة الحارة المريء الملتهب بالفعل، وقد يؤدي هذا إلى تفاقم أعراض الحموضة المعوية.

البصل

يعد البصل، وخاصة البصل النيئ، محفزًا شائعًا لحرقة المعدة.

مثل الأطعمة الأخرى في هذه القائمة، يسبب البصل أعراض حرقة المعدة لدى العديد من الأشخاص المصابين بالارتجاع المعدي المريئي.

بالإضافة إلى ذلك، يعد البصل مصدرًا غنيًا للفودماب (السكريات القليلة القابلة للتخمر، والثنائيات، والأحادية، والبوليولات)، وهي فئة من الكربوهيدرات الصغيرة غير القابلة للهضم والتي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، وقد تسبب حرقة المعدة لدى الأشخاص الحساسين للفودماب

طرق أخرى لتخفيف حرقة المعدة

بالإضافة إلى إزالة الأطعمة التي قد تسبب حرقة المعدة من النظام الغذائي، هناك طرق أخرى لترويض حرقة المعدة.

الحفاظ على وزن صحي للجسم، ترتبط السمنة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، وقد يؤدي فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي للجسم إلى تقليل أعراض الارتجاع المعدي المريئي مثل حرقة المعدة.

تجرب نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، تظهر بعض الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات قد يساعد في تقليل أعراض الارتجاع المعدي المريئي، ويساعد أيضًا تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة.

تجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام، وغالبًا ما يوصي أخصائيو الرعاية الصحية بأن يتناول المصابون بالارتجاع المعدي المريئي الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، وقد يؤدي الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة إلى تفاقم أعراض الارتجاع المعدي المريئي مثل حرقة المعدة

اتبع نظامًا غذائيًا متوسطيًا،. قد يساعد النظام الغذائي المتوسطي، الغني بالأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والخضروات، بالإضافة إلى الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأسماك، في إدارة أعراض الارتجاع المعدي المريئي.

زيادة النشاط البدني، وجدت إحدى المراجعات أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي.

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