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رياضة

موعد معسكر منتخب الناشئين مواليد 2008 استعدادا لأمم إفريقيا بالمغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

حدد الجهاز الفني لـ منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد أول معسكرات الفريق، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد معسكر منتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا

ووفقا للبرنامج الذي قدمه أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين لمسئولي اتحاد الكرة، فإن الفريق سيبدأ تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا بالدخول في معسكر مغلق بشكل مبدئي خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير الجاري بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر.

وبدأ الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، بالتنسيق مع مسئولي اتحاد الكرة، اتصالاته مع الاتحادات الأفريقية، للاتفاق على مباريات ودية يخوضها الفريق خلال معسكراته القادمة، التي تسبق مشاركته في أمم إفريقيا.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

تفاصيل برنامج إعداد منتخب الناشئين

ويتضمن برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الذي عرضه أحمد الكاس المدير الفني للفريق على علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، إقامة معسكر مغلق كل شهر يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات إفريقية، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب.

وبالتالي فإن الجهاز الفني يطمح في خوض ما بين أربع إلى ست مباريات ودية دولية، قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب 

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 أبريل 2025.

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