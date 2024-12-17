أحمد الكاس يبحث مع مساعديه استعدادات منتخب الناشئين لأمم إفريقيا بالمغرب

منتخب الناشئين، يعقد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اجتماعا مع جهازه المعاون خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة برنامج إعداد الفراعنة الصغار لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب.

ومن المقرر، أن يشهد الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة في برنامج إعداد منتخب الناشئين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد المعسكرات التدريبية للفريق إلى جانب عدد المباريات الودية الدولية، التي يرغب الجهاز الفني في خوضها، من أجل تجهيز الفريق فنيا وبدنيا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة

المغرب تستضيف أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة لدولة المغرب

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

موعد بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة

بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب 2025، ستقام المباراة الافتتاحية لها يوم الأحد 30 مارس 2025، فيما ستقام المباراة النهائية يوم السبت 19 أبريل 2025.

منتخب الناشئين يتوج بدورة شمال إفريقيا

وتأهل منتخب الناشئين لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، بعد أن توج بطلا لدورة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2008 التي أقيمت في المغرب في شهر أكتوبر الماضي.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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