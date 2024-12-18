منتخب الناشئين يقيم معسكرا شهريا استعدادا لأمم إفريقيا بالمغرب

منتخب الناشئين، تضمن برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الذي عرضه أحمد الكاس المدير الفني للفريق على علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، إقامة معسكر مغلق كل شهر يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات إفريقية، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب

موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 أبريل 2025.

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، جهز برنامج إعداد الفراعنة الصغار، وقدمه للمدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل للإطلاع عليه، استعدادا لعرضه واعتماده من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

مصر والمغرب يتأهلان من شمال إفريقيا

وكانت التصفيات المؤهلة للبطولة من شمال افريقيا تحت 17 سنة أقيمت في المغرب وشهدت تأهل منتخب الناشئين المصري إلى البطولة في الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط

الكاس يستهدف خوض 4 وديات

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أن أحمد الكاس المدير الفني للفراعنة الصغار، يستهدف خوض الفريق 4 مباريات ودية دولية على الأقل، ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في الربع الأول من العام المقبل 2025.

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