الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الناشئين يقيم معسكرا شهريا استعدادا لأمم إفريقيا بالمغرب

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، تضمن برنامج إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الذي عرضه أحمد الكاس المدير الفني للفريق على علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، إقامة معسكر مغلق كل شهر يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات إفريقية، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب 

موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” موعد إنطلاق بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب 

وتقام مباراة الافتتاح للبطولة يوم الأحد 30 مارس 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 أبريل 2025.

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس، جهز برنامج إعداد الفراعنة الصغار، وقدمه للمدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل للإطلاع عليه، استعدادا لعرضه واعتماده من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

مصر والمغرب يتأهلان من شمال إفريقيا 

وكانت التصفيات المؤهلة للبطولة من شمال افريقيا تحت 17 سنة أقيمت في المغرب وشهدت تأهل منتخب الناشئين المصري إلى البطولة في الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط 

الكاس يستهدف خوض 4 وديات 

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أن أحمد الكاس المدير الفني للفراعنة الصغار، يستهدف خوض الفريق 4 مباريات ودية دولية على الأقل، ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في الربع الأول من العام المقبل 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أحمد الكأس علاء نبيل أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

مواد متعلقة

منتخب الناشئين يسعى لخوض مباريات ودية مع نظرائه المتأهلين لأمم إفريقيا قبل البطولة

أحمد الكاس يبحث مع مساعديه استعدادات منتخب الناشئين لأمم إفريقيا بالمغرب

منتخب الناشئين يستهدف خوض 4 وديات دولية استعدادا لأمم إفريقيا

أول تعليق من أحمد الكاس بعد تأهل منتخب الناشئين لأمم إفريقيا
ads

الأكثر قراءة

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده

15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، اعرف التفاصيل

أهداف مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال (فيديو)

أسعار الذهب بالأسواق المحلية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

منوعات

المزيد

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الممتحنة وفضلها وفيمن نزلت وما ورد بشأنها

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات وحل المشكلات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (3 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية