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حوادث

4 مرشحين على منصب رئيس نادي قضاة مصر في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح

نادي القضاة
نادي القضاة

 

أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، انتهاء اليوم الأول من الأيام المحددة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي تُجرى يوم 21 فبراير المقبل، بتقدم 4 مرشحين على منصب رئيس النادي.

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4 مرشحين على منصب رئيس نادي قضاة مصر في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح


وقال المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي القضاة - في تصريح له مساء اليوم  الأحد,  إن المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات على منصب رئيس النادي هم كل من: المستشار أبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد الذهبي رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد رفعت رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض.
 

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