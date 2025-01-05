الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شوط أول سلبي بين باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان، وموناكو بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما على أرضية ملعب "974" بدولة قطر في كأس السوبر الفرنسي.

 

تشكيل باريس سان جيرمان ضد موناكو

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: زائير إميري- فيتينيا- جواو نيفيز.

خط الهجوم: لي كانج إن- عثمان ديمبيلي- دوي.

تشكيل موناكو ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمي: كوهن.

خط الدفاع: فانديرسون- كيهير- ساليسو- هينريكي.

خط الوسط: زكريا- مينامينو- جولفين.

خط الهجوم: أكليوتشي- جورجي- إلياس بن صغير.

قائمة باريس سان جيرمان

 
 واختار إنريكي 26 لاعبا لخوض المباراة، يأتي على رأسهم المغربي أشرف حكيمي والفرنسي عثمان ديمبلي.

وضمت القائمة كلا من: دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، تابي، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

وكشف باريس سان جيرمان الفرنسي عن بادرة جديدة بكتابة أسماء لاعبيه باللغة العربية على القمصان الخاصة بهم.

قمصان باريس باللغة العربية 

وذكر باريس سان جيرمان في حسابه الرسمي على منصة إكس أن أسماء لاعبيه باللغة العربية ستكون متواجدة على قمصانهم خلال المباراة أمام موناكو ضمن كأس الأبطال (كأس السوبر الفرنسي) الذي سيلعب في قطر.

ونشر  سان جيرمان في حسابه على منصة إكس: "فخرٌ واعتزاز يجمعنا، باريس سان جيرمان يخوض مباراة كأس الأبطال بقمصان تحمل أسماء لاعبينا باللغة العربية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر الفرنسي باريس سان جيرمان موناكو

مواد متعلقة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في السوبر الفرنسي والقناة الناقلة

السوبر الفرنسي، التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان أمام موناكو

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يحقق ريمونتادا ويلحق أول هزيمة بالترجي التونسي

زيادة في أسعار المياه المعدنية بالأسواق، تعرف على التفاصيل

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

تطل عليه مصر، مخاوف من اندلاع صراع غاز المتوسط بين دول حوض الشام

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

منوعات

المزيد

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

المزيد
الجريدة الرسمية