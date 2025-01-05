السوبر الفرنسي، يلتقي باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأحد، نظيره موناكو على أرضية ملعب "974" بدولة قطر في كأس السوبر الفرنسي.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان أمام موناكو

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد موناكو في كأس السوبر الفرنسي كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش – باشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز – فيتينا – جواو نيفيز.

خط الهجوم: باركولا – راموس – لي كانج.

تشكيل موناكو المتوقع أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي

حراسة المرمى: فيليب كون.

خط الدفاع: ويلفريد سينغو، ثيلو كيرير، محمد ساليسو، فاندرسون.

وسط الملعب: سونغوتو ماغاسا، لمين كمارا، ماغنيس أكليوش.

خط الهجوم: إلياس بن صغير، بريل إيمبولو، أليكسندر جولوفين.

ويعد باريس سان جيرمان هو بطل النسخة الأخيرة للبطولة في 2023.

كما يمتلك باريس سان جيرمان 12 بطولة وهو الرقم القياسي في كأس السوبر الفرنسي، بينما يمتلك موناكو لقبين فقط ويبحث عن اللقب الثالث.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في كأس السوبر الفرنسي

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان أمام موناكو في كأس السوبر الفرنسي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في كأس السوبر الفرنسي

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في كأس السوبر الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويخوض باريس سان جيرمان تلك البطولة باعتباره بطل النسخة الماضية من الدوري الفرنسي وكذلك كأس فرنسا في حين أن موناكو كان وصيف الدوري الفرنسي للموسم نفسه، 2023/24.

وأعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان القائمة التي ستخوض مباراة كأس السوبر الفرنسي.

قائمة باريس سان جيرمان

واختار إنريكي 26 لاعبا لخوض المباراة، يأتي على رأسهم المغربي أشرف حكيمي والفرنسي عثمان ديمبلي.

وضمت القائمة كلا من: دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، تابي، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

وكشف باريس سان جيرمان الفرنسي عن بادرة جديدة بكتابة أسماء لاعبيه باللغة العربية على القمصان الخاصة بهم.

قمصان باريس باللغة العربية

وذكر باريس سان جيرمان في حسابه الرسمي على منصة إكس أن أسماء لاعبيه باللغة العربية ستكون متواجدة على قمصانهم خلال المباراة أمام موناكو ضمن كأس الأبطال (كأس السوبر الفرنسي) الذي سيلعب في قطر.

ونشر سان جيرمان في حسابه على منصة إكس: "فخرٌ واعتزاز يجمعنا، باريس سان جيرمان يخوض مباراة كأس الأبطال بقمصان تحمل أسماء لاعبينا باللغة العربية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.