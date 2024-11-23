السبت 23 نوفمبر 2024
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محافظات

تنفيذ فعاليات لتنشيط ممارسة الرياضة ضمن مبادرة "بداية" بأحياء وقرى الشرقية

شباب الشرقية, فيتو
شباب الشرقية, فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية.

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تنفيذ الماراثونات والمسابقات 

أشاد المحافظ بالمبادرات الرياضية والبرامج الترفيهية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للشباب بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف استغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

البرنامج تحت شعار لياقة المصريين 

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار تنفيذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية والمقام تحت شعار " لياقة المصريين" وبالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية.

تنفيذ المبادرة الرئاسية بمراكز المحافظة 

والتي تأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وبمشاركة عدد من الشباب والفتيات والأطفال بمراكز ومدن الزقازيق وأبو حماد والحسينية والعاشر من رمضان وبهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة ولتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية لافتًا إلى أنه يتم تدريبهم على يد مدربين متخصصين بعد توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع وأدوات رياضية.

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يتم تنفيذ البرنامج كل يوم جمعة 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن البرنامج يتم تنفيذه كل يوم جمعة الساعة ٨ صباحًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف تشجيع راغبي ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة، وحثهم على ممارسة الرياضة وأداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة، وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض

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