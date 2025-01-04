44734 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة القناة (صور)

بدأت اليوم، السبت الموافق 4 يناير، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 بـ جامعة قناة السويس، وسط إجراءات تنظيمية متميزة واستعدادات مكثفة من قبل إدارة الجامعة لضمان سير العملية الامتحانية بأفضل صورة ممكنة.

سمات سير العملية الامتحانية

وأكد الدكتور ناصر مندور أن 44734 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، بواقع 23254 طالبة و21480 طالبًا.

جانب من الامتحانات،فيتو

جانب من الامتحانات،فيتو

الكليات التي تجرى بها الامتحانات

وأوضح "مندور" أن الامتحانات تشمل كليات جامعة القناة المختلفة حسب الجداول المعلنة حيث يؤدي 2352 طالبًا وطالبة الامتحانات بكلية الطب، و1820 بكلية الطب البيطري، و713 بكلية الصيدلة، و533 بكلية طب الأسنان، و1325 بكلية السياحة والفنادق، و2238 بكلية الحاسبات والمعلومات، و2593 بكلية الزراعة، و1524 بكلية العلوم، و1980 بكلية الهندسة، و3429 بكلية التمريض، و3165 بالمعهد الفني للتمريض، و1915 بكلية التربية الرياضية، و1989 بكلية الألسن، و303 بكلية العلاج الطبيعي، و561 بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، و6749 بكلية التجارة، و4206 بكلية التربية، و7339 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

جانب من الامتحانات،فيتو

جانب من الامتحانات،فيتو

توفير خطة للامتحانات

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة وضعت خطة شاملة لتوفير أجواء امتحانية منظمة ومريحة للطلاب، مشددًا على أهمية انضباط اللجان والتزامها بالقواعد المقررة، مع تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان طوال فترة الامتحانات للإجابة على استفسارات الطلاب وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وأضاف "مندور" أن الجامعة تعمل على توفير جميع سبل الراحة داخل اللجان مع وجود لجان طبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والتعامل مع أي طوارئ.

جانب من الامتحانات،فيتو

جانب من الامتحانات،فيتو

الالتزام بكافة الإجراءات

من جانبه، صرح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن التزام الطلاب بالإجراءات الامتحانية يعكس وعيهم وحرصهم على تطبيق التعليمات، مؤكدًا أن الجامعة شددت على منع دخول الهواتف المحمولة والساعات الذكية إلى اللجان، مما يساهم في تعزيز التركيز والانضباط.

جانب من الامتحانات،فيتو

جانب من الامتحانات،فيتو

جانب من الامتحانات،فيتو

كما أوضح "عبد النعيم" أن جميع أسئلة الامتحانات مطابقة لما تم تدريسه في الخطط الدراسي، مما يضمن العدالة بين الطلاب ويعزز من ثقتهم في سير العملية الامتحانية.

قام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية شملت عددًا من الكليات لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان المختلفة.

وقد توجه الدكتور محمد عبد النعيم لزيارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث رافقه الدكتور محمود الضبع، عميد الكلية، والدكتور محمود المتولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقد شهدت الكلية أداء 1540 طالبًا وطالبة من الفرقة الأولى للامتحانات في 43 لجنة امتحانية.

كما شملت الجولة تفقد كلية العلوم، حيث استقبلته الدكتورة مها فريد سليمان، عميد الكلية، والدكتور الشاذلي محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بالكلية 367 طالبًا وطالبة من طلاب المستوى الأول، وذلك داخل ثلاث لجان امتحانية.

وانتقل نائب رئيس الجامعة إلى كلية الحاسبات والمعلومات، حيث استقبلته الدكتورة غادة الطويل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لمتابعة سير امتحانات الفرقة الأولى بجميع الأقسام.

كما تضمنت الجولة زيارة كلية التربية، حيث رافقه الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية، والدكتورة نهى العاصي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث أدى طلاب الفرقتين الأولى والثانية امتحاناتهم بجميع الأقسام.

واختتم الدكتور عبد النعيم جولته بزيارة مباني الاختبارات الإلكترونية بمعامل كلية الطب، التي تعقد تحت إشراف الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمعامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة،حيث تابع سير امتحانات طلاب الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان تحت إشراف الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية. والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

ثم توجه الدكتور محمد عبد النعيم لكلية الصيدلة حيث تتم الامتحانات تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والمشرف على كلية الصيدلة والدكتورة راندا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأدى 95 طالبًا وطالبة من الفرقة الخامسة بكلية الصيدلة امتحانهم في مادة الصحة العامة داخل لجان الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة.

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