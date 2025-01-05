الأحد 05 يناير 2025
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1980 طالبا يؤدون الامتحانات بهندسة القناة (صور)

الطلاب يؤدون الامتحانات
الطلاب يؤدون الامتحانات بهندسة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية الهندسة تستقبل 1980 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025.  

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اجمالى عدد الطلاب الممتحنين 

وأوضح أن العدد الإجمالي يشمل 300 طالبة و1680 طالبًا، مما يعكس انتظام العملية الأكاديمية والتزام جامعة قناة السويس بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في نجاح الامتحانات.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

توزيع الطلاب على الفرق الدراسية 

وفي تصريح للدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أكد أن توزيع الطلاب على الفرق الدراسية يشير إلى وجود 390 طالبًا بالفرقة الرابعة، و321 طالبًا بالفرقة الثالثة، بينما تضم الفرقة الثانية 343 طالبًا، والفرقة الأولى 445 طالبًا، فيما يشكل عدد الطلاب بسنة الإعدادي 481 طالبًا. لافتًا إلى أن هذه الأعداد تعكس التوزيع المنهجي للطلاب وفقًا لنظام الكلية الأكاديمي. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

جولة تفقدية باللجان 

من جهة أخرى، قام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، بجولة تفقدية داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.  

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد سعد زغلول أن العمل داخل اللجان يسير وفق أعلى معايير الانضباط والتنظيم، حيث تم توفير كافة المستلزمات اللوجستية التي تضمن سير الامتحانات بسلاسة.  

إشادة بجهود أعضاء هيئة التدريس

وأشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين في كلية الهندسة الذين بذلوا قصارى جهدهم لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للامتحانات. مؤكدًا على سعي الجامعة نحو تقديم تجربة تعليمية متميزة تلبي طموحات الطلاب، لافتًا إلى أن الامتحانات وسيلة لتطوير مهارات الطلاب وتعزيز مستواهم الأكاديمي. 

وقد اشتملت الامتحانات على مواد في تخصصات الفيزياء بمستوياتها المختلفة، حيث أدى الطلاب امتحانات في مقررات فيزياء 1، وفيزياء 2، وفيزياء 3. 

واستقبل الدكتور محمد سعد، خلال الجولة، الدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الذي أوضح أن الكلية استقبلت اليوم 463 طالبًا يؤدون امتحاناتهم داخل 20 لجنة خلال الفترة الصباحية، مؤكدًا أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات لضمان توفير بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة، بما يحقق راحة الطلاب ويضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة ونجاح.

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