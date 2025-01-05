وكيل التعليم بالإسماعيلية يشدد على منع استخدام المحمول باللجان الامتحانية

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، ضرورة منع وحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء فترة الامتحانات سواء مع الطلاب أو الملاحظين.

جولة لتفقد اللجان ببعض المدارس

وتفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عدد من مدارس إدارة شمال التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات بالمدارس يرافقه إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ومحمود الكيلاني مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وأحمد سيف مدير إدارة امن المديرية. وكان فى استقبال أسامة سيد أحمد مدير إدارة شمال التعليمية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

تفقد مدرسة الخلفاء الراشدين

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية مدرسة الخلفاء الراشدين الاعدادية المشتركة والتي تضم 16 لجنة امتحانية الي جانب لجنة دمج.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مناقشة الطلاب حول مستوي الامتحان

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على مناقشة الطلاب حول مستوى امتحان التربية الفنية ووضوح ورقة الأسئلة وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة واطمأن على تحقيق الانضباط والتزام الجميع بكافة مهام العمل.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

كما تفقد مدرسة الإسماعيلية الثانوية الرسمية لغات بنات حيث تؤدى الطالبات الامتحان في مادتي التربية الوطنية والتربية الرياضية.

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