الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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محافظات

بدء التسليم لتجار الوكالات بسوق تجارة الجملة تمهيدًا للنقل والتشغيل خلال شهر يناير المقبل

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي للأسواق النموذجية بالقنطرة غرب

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للثلاثة أسواق النموذجية بمركز ومدينة القنطرة غرب.
 

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أبرز الحضور خلال الاجتماع  


وذلك بحضور، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، المهندسة رانيا عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، عبد المحسن عياد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع. 
 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة الموقف التنفيذي للأسواق  


وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للثلاثة أسواق (سوق الملابس النموذجي، سوق الخضار والفاكهة، وسوق لتجارة الجملة)، الواقع في الإسماعيلية، حيث تم إنشاؤهم من قبل الإدارة المركزية لمشروعات جهاز تعمير سيناء.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

وأكد "عصام" توجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نحو ضرورة تسهيل وتيسير إجراءات التسليم المبدئي للوكايل بسوق تجارة الجملة؛ من أجل تسريع إجراءات النقل للسوق وتحقيق الاستقرار للبائعين، تمهيدًا لبدء تشغيله خلال شهر يناير المقبل. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وأشار عصام إلى أنه جار طرح عدد 9 وكالات لتجار المركز والمدينة، وذلك خلال جلسة مزاد علني في الأيام القليلة القادمة.

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